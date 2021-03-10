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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Максим Савостин стал главным тренером академии «Краснодара»

12:02
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«Краснодар» 10 марта на официальном сайте объявил о назначении Максима Савостина на должность главного тренера академии клуба.

К работе российским специалист приступит с сегодняшнего дня.

Как сообщает официальный сайт клуба, ранее Савостин курировал работой филиалов клуба, администрировал базовые школы, а с 2017 года находился на должности спортивного директора «быков».

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=138540

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