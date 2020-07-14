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«Он вернулся и, как всегда, забил». Гильерме показал видео с Фарфаном в папахе

16:18
Джефферсон Фарфан. Фото instagram.com
Джефферсон Фарфан. Фото instagram.com
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Вратарь «Локомотива» Гильерме опубликовал новое видео в Instagram, на котором танцует форвард Джефферссон Фарфан в папахе.

«Он вернулся и, как всегда, забил. Рад тебя видеть на поле, брат», — написал в Instagram Гильерме.

12 июля 35-летний Фарфан вышел на замену в матче 28-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1) и сравнял счет во встрече. До этого перуанец не играл 14 месяцев из-за травмы.

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