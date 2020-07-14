«Он вернулся и, как всегда, забил». Гильерме показал видео с Фарфаном в папахе

Вратарь «Локомотива» Гильерме опубликовал новое видео в Instagram, на котором танцует форвард Джефферссон Фарфан в папахе.

«Он вернулся и, как всегда, забил. Рад тебя видеть на поле, брат», — написал в Instagram Гильерме.

12 июля 35-летний Фарфан вышел на замену в матче 28-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1) и сравнял счет во встрече. До этого перуанец не играл 14 месяцев из-за травмы.