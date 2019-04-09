"Он ответил: "Я таких петухов не повезу". Допрос друга Кокорина на суде

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет. По его словам, Соловчук первым ударил. До этого водителя не били, только держали за грудки.

– Что увидели на улице после выхода из "Эгоиста"?

– Все стоят, ну и две машины стоят. Два "Мерседеса". Седан и белый джип. И третья машина стоит – "Камри".

– И что происходит?

– Ничего, я просто стоял в стороне. Повернул направо, там еще Кирилл (Кокорин) стоял. Александр Кокорин стоял где-то в двух метрах от меня. И от него джип в двух метрах. Дальше стояли Мамаев, Протасовицкий и девочки.

– Что было дальше?

– Вижу – разговор на повышенных тонах с водителем.

– С каким?

– В машине сидел, я сначала не обратил внимания. Я подошел, спросил у девочки – что случилось. Она сказала, села в машину, подумала, что такси. Он ответил: "Я таких петухов не повезу". Сказал это, когда увидел Сашу и Кирилла. Мамаев сказал, чтоб тот повторил. Сказал, что нельзя так разговаривать. Дальше тот его ударил.

– Итак, первым кто нанес удар? Водитель?

– Да. Ударил Мамаева в область лица.

– Что дальше было?

– Мамаев хотел ударить, но не попал. Дальше Мамаев прыгнул, чтоб поймать водителя за ногу. (В это время подсудимые в клетке засмеялись.)

– Что было дальше?

– Водитель упал. Возле него были Мамаев и Кокорин-младший. Водитель лежал.

– Почему?

– Может, боялся. Мы подбежали с Кокориным-старшим. Разнимали их.

– Были ли следы повреждения на лице у водителя?

– Не видел.

– А кровь?

– Не видел.

– Водителя продолжали бить?

– Ногами пару раз. Но не в область головы.

– А где был Протасовицкий?

– Подошел после этого.

– А где были девушки?

– Подошли и отталкивали ребят.

– Никто из девушек не лег на водителя, чтобы закрыть его своим телом?

– Присела рядом с водителем.

– Водитель что-то говорил, когда лежал?

– Повторял "Я готов отвечать за свои слова".

– Что было дальше?

– Все друг друга оттащили. Водитель встал и пошел дальше в сторону машины. Возможно, его провожал Куропаткин, я не помню.

– Избирательная у вас память, – говорит прокурор.

Напомним, футболисты были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста нескольк раз продлевали. Все апелляции были отклонены. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)

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Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!