"Он ответил: "Я таких петухов не повезу". Допрос друга Кокорина на суде

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет. По его словам, Соловчук первым ударил. До этого водителя не били, только держали за грудки.
– Что увидели на улице после выхода из "Эгоиста"?
– Все стоят, ну и две машины стоят. Два "Мерседеса". Седан и белый джип. И третья машина стоит – "Камри".
– И что происходит?
– Ничего, я просто стоял в стороне. Повернул направо, там еще Кирилл (Кокорин) стоял. Александр Кокорин стоял где-то в двух метрах от меня. И от него джип в двух метрах. Дальше стояли Мамаев, Протасовицкий и девочки.
– Что было дальше?
– Вижу – разговор на повышенных тонах с водителем.
– С каким?
– В машине сидел, я сначала не обратил внимания. Я подошел, спросил у девочки – что случилось. Она сказала, села в машину, подумала, что такси. Он ответил: "Я таких петухов не повезу". Сказал это, когда увидел Сашу и Кирилла. Мамаев сказал, чтоб тот повторил. Сказал, что нельзя так разговаривать. Дальше тот его ударил.
– Итак, первым кто нанес удар? Водитель?
– Да. Ударил Мамаева в область лица.
– Что дальше было?
– Мамаев хотел ударить, но не попал. Дальше Мамаев прыгнул, чтоб поймать водителя за ногу. (В это время подсудимые в клетке засмеялись.)
– Что было дальше?
– Водитель упал. Возле него были Мамаев и Кокорин-младший. Водитель лежал.
– Почему?
– Может, боялся. Мы подбежали с Кокориным-старшим. Разнимали их.
– Были ли следы повреждения на лице у водителя?
– Не видел.
– А кровь?
– Не видел.
– Водителя продолжали бить?
– Ногами пару раз. Но не в область головы.
– А где был Протасовицкий?
– Подошел после этого.
– А где были девушки?
– Подошли и отталкивали ребят.
– Никто из девушек не лег на водителя, чтобы закрыть его своим телом?
– Присела рядом с водителем.
– Водитель что-то говорил, когда лежал?
– Повторял "Я готов отвечать за свои слова".
– Что было дальше?
– Все друг друга оттащили. Водитель встал и пошел дальше в сторону машины. Возможно, его провожал Куропаткин, я не помню.
– Избирательная у вас память, – говорит прокурор.
Напомним, футболисты были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста нескольк раз продлевали. Все апелляции были отклонены. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)
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