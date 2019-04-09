"Пили виски и знакомились с девушками". Допрос друга Кокорина на суде

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет.
- Общаемся хорошо с Кокориными и Мамаевым, Протасовицкого видел один раз в жизни.
- Кто предложил встречу?
- За час Саша написал - и мы встретились. Примерно 11 вечера это было. Я приехал один. Ребята уже там были. Кокорины, Мамаев и Протасовицкий. С ними никого не было, просто подходили ребята. Еще Гена Куропаткин был.
- В каком настроении были подсудимые?
- В хорошем.
- Что пили?
- Виски. Сколько выпил, не помню. Часа три мы там были.
- Во сколько приехали туда?
- В 2:30 где-то. А вышли в 6.
- Настроение какое было?
- Хорошее.
- С кем в "Эгоисте" знакомились?
- Я - ни с кем.
- К вам за стол кто-то подсел?
- Да. Девушки.
- Знали их?
- Нет. Всех видел впервые.
- Две девушки, как их зовут?
- Не знаю, не помню
- Клуб до какого времени работает?
- Вот мы к закрытию и ушли.
- Кто в какой последовательности выходил?
- Я - последний. Что вижу? Все стояли, общались.
- Какая погода была?
- Нормальная. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)
Напомним, Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты снова опротестовали это решение.