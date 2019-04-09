"Пили виски и знакомились с девушками". Допрос друга Кокорина на суде

Александр Кокорин и Павел Мамаев в зале суда. Фото Александр Федоров, "СЭ"

В Пресненском суде города Москвы был допрошен свидетель Григорян. Он является другом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, с которым знаком 7-8 лет.

- Общаемся хорошо с Кокориными и Мамаевым, Протасовицкого видел один раз в жизни.

- Кто предложил встречу?

- За час Саша написал - и мы встретились. Примерно 11 вечера это было. Я приехал один. Ребята уже там были. Кокорины, Мамаев и Протасовицкий. С ними никого не было, просто подходили ребята. Еще Гена Куропаткин был.

- В каком настроении были подсудимые?

- В хорошем.

- Что пили?

- Виски. Сколько выпил, не помню. Часа три мы там были.

- Во сколько приехали туда?

- В 2:30 где-то. А вышли в 6.

- Настроение какое было?

- Хорошее.

- С кем в "Эгоисте" знакомились?

- Я - ни с кем.

- К вам за стол кто-то подсел?

- Да. Девушки.

- Знали их?

- Нет. Всех видел впервые.

- Две девушки, как их зовут?

- Не знаю, не помню

- Клуб до какого времени работает?

- Вот мы к закрытию и ушли.

- Кто в какой последовательности выходил?

- Я - последний. Что вижу? Все стояли, общались.

- Какая погода была?

- Нормальная. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)

Напомним, Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты снова опротестовали это решение.

Суд над Кокориным и Мамаевым. Live!