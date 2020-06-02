«Он был плох в постели». Боснийская телеведущая призналась, что у нее был секс с игроком ЦСКА

Бывшая боснийская телеведущая и модель Сенада Нуркич в своем Instagram призналась, что спала с защитником ЦСКА Седриком Гогуа. Подписчики спросили у модели, была ли у нее сексуальная связь с чернокожими.

«Да, но цвет кожи тут не имеет значения. Он был плох в постели», — написала Нуркич, прикрепив фото Гогуа.

Нуркич была уволена с телевидения в 2017 году из-за занятий проституцией в прошлом. Гогуа перешел в ЦСКА в текущем сезоне из «Тамбова» и провел за армейцев 4 матча.