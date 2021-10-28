Омари Тетрадзе: «Кокорин должен вернуться в Россию и начать с нуля»

Бывший полузащитник сборной России Омари Тетрадзе поделился мнением о карьере форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Честно говоря, я с уважением отношусь к Кокорину, - цитирует Тетрадзе «РБ Спорт». - О том, что с ним случилось, мы прекрасно знаем, не будем возвращаться, но это тоже повлияло на его подготовку. Думаю, ему надо возвращаться в Россию, доказать свои качества здесь и потом — назад в «Фиорентину». Если он сыграл в этом сезоне 27 минут, какой смысл там находиться? Если ты уважаешь себя и свою профессию, ты должен играть.

Подписать контракт любой может. Лучше быть первым человеком в деревне, чем последним в городе. По мне он должен вернуться в Россию и начать с нуля. Что такое 30 лет для футболиста? Если ты профессионально готовишь себя, то можешь играть до 37-38 лет. Сколько лет Криштиану Роналду, а он лучший футболист, потому что работает над собой, ведет правильный образ жизни».

30-летний нападающий в текущем сезоне выходил на поле в трех матчах серии А. Результативных действий в его активе нет.