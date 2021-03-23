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Олич обратился к игрокам ЦСКА после назначения

16:11
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Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич обратился к игрокам перед первой тренировкой. О назначении хорватского специалиста стало известно сегодня, 23 марта.

«Я ваш новый тренер Ивица Олич, — сказал Олич. — Пришел в такой большой клуб, как ЦСКА, очень рад. Хотел сказать, что нам нужно много работать. Отдам всего себя, чтобы вы стали сильнее как команда и лучше играли. Поэтому давайте сразу сегодня поработаем как надо».

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