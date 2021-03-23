Дьяков: «Каррера на коне, его носят на руках, но трофеи в одиночку не выигрывают»
Бывший защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков рассказал «СЭ», как болельщики клуба относились к Роману Пилипчуку и Массимо Каррере.
— Ты знаешь, что большая часть болельщиков «Спартака» не любит Пилипчука из-за истории с Каррерой? Ты это чувствовал?
— Да не знаю... На «Спартак-2» не ходит даже и тысячи человек на домашние матчи. На выезде всегда было приятнее играть, чем дома. Потому что у «Спартака» везде в провинции есть фан-движение, и приходило гораздо больше болельщиков, чем на домашние матчи. О каком-то негативе я не слышал. Что касается Карреры, думаю, он привел «Спартак» к чемпионству не без помощи тренерского штаба и того же Пилипчука. Понятно, что Каррера был главным тренером, он на коне, а остальные — его помощники. Поэтому в любом случае болельщики всегда будут топить за главного тренера, носить его на руках. Я не думаю, что тренер в одиночку выигрывает трофеи, без своих помощников ни один тренер не справится.
(Севастиан Терлецкий)
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