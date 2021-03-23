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«Локомотив» проведет товарищеский матч с «Туапсе»

16:12
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Футболисты московского «Локомотива» проведут контрольный матч против «Туапсе» на тренировочном сборе в Сочи во время перерыва на игры сборных, сообщает 23 марта официальный сайт железнодорожников.

Сбор «Локомотива» в Сочи стартовал во вторник и продлится до 2 апреля. Дата и время проведения матча с командой, выступающей в чемпионате ПФЛ, не уточняются.

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