«Локомотив» проведет товарищеский матч с «Туапсе»

Футболисты московского «Локомотива» проведут контрольный матч против «Туапсе» на тренировочном сборе в Сочи во время перерыва на игры сборных, сообщает 23 марта официальный сайт железнодорожников.

Сбор «Локомотива» в Сочи стартовал во вторник и продлится до 2 апреля. Дата и время проведения матча с командой, выступающей в чемпионате ПФЛ, не уточняются.