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Сегодня, 22:45

Смородская: «Все, что сейчас «Локомотив» делает — полная чушь»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что не видит плюсов в потенциальном переходе полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

«Я не вижу больших плюсов от этого. Я не понимаю, как «Локомотив» собирается формировать команду, потому что все, что сейчас они делают — полная чушь», — приводит слова Смородской Vprognoze.ru.

Ранее стало известно, что «Локомотив» выкупит у «Крыльев» Пиняева и Максима Глушенкова за 400 миллионов рублей. В ближайшее время стороны должны уладить все детали, после чего сделка будет оформлена.

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел за «Крылья Советов» 15 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. 23-летний Глушенков сыграл за клуб из Самары 21 матч, отличился шестью голами и оформил шесть голевых передач.

Источник: Vprognoze
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Илья Кутепов

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