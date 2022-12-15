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«Не мясо, а колбаса». Бразилец «Зенита» Малком заговорил по-русски в новом видео

Виталий Косик
Корреспондент
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Малком.
Фото Скриншот видео Telegram-канала, ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Малком заговорил по-русски в предновогоднем видео питерской команды.

В Telegram-канале «Зенита» появилось видео, на котором 25-летний бразилец готовит новогодние салаты со своим одноклубником и соотечественником Густаво Мантуаном и объясняет ему, какие ингредиенты должны идти в салат «оливье».

«Не мясо, а колбаса», — сказал бразильский форвард на видео.

Ранее Малком сообщал о желании получить российское гражданство.

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Илья Кутепов

Илья Кутепов

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