Смородская: «Я хорошо общалась со всеми футболистами «Локомотива», кроме Ману Фернандеша»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о своих отношениях с футболистами железнодорожников в период работы в клубе.

«У меня лично были хорошие отношения с футболистами, когда я работала в «Локомотиве». Я хорошо общалась со всеми кроме Ману Фернандеша. С остальными у меня были очень теплые и доверительные отношения. Если футболист хотел, то он мог прийти и поговорить со мной наедине. Я часто приезжала на базу, чтобы послушать игроков — их проблемы, что устраивает, а что нет. Многие меня до сих пор поздравляют с праздниками, имеется в виду Новый год и 8 марта, некоторые с днем рождения, но редко. Я ни на кого не в обиде. Близко ни с кем из футболистов «Локомотива» связь не держу», — приводит слова Смородской Metaratings.ru.

Смородская работала на должности президента в «Локомотиве» с июля 2010 года по август 2016.