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Янбаев: «Смородская — хороший руководитель и отличный финансист, всегда полностью отдавалась работе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Ренат Янбаев высказался о бывшем президенте столичного клуба Ольге Смородской.

«Женщина-босс была одна в моей карьере, но она всегда переживала за команду. Она хороший руководитель и отличный финансист. Часто приезжала на базу, устраивала собрания, всегда была с командой. Она всегда отдавалась полностью в своей работе. Мы с ней выиграли Кубок, взяли «бронзу» с Кучуком. Обидно, что не стали чемпионами, так как были близки. Я согласен с Чорлукой, который как-то сказал, что при нем было только два сильных «Локомотива»: при Семине и при Кучуке. Все тогда было замечательно в клубе от руководства до тренера и игроков», — приводит слова Янбаева Metaratings.ru.

Смородская работала в «Локомотиве» с июля 2010 года по август 2016. Янбаев выступал за команду с 2007 по 2017 годы. На его счету 237 матчей, 2 гола и 17 результативных передач.

Источник: Metaratings.ru
Ренат Янбаев
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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