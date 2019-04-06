Олег Романцев: "Знаю Гинера как великолепного стратега"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев перед матчем 22-го тура чемпионата России с ЦСКА высоко оценил работу президента московских армейцев Евгения Гинера.

– Не удивляет вас, что ЦСКА до последнего ведет борьбу за чемпионство, несмотря на потерю более половины состава, включая ключевых футболистов – братьев Березуцких, Игнашевича, Вернблума?

– Представьте, не удивляет. Значит, руководство клуба было к этому готово и имело в запасе вариант "Б". А не удивляюсь я потому, что знаю президента клуба Евгения Гинера как великолепного стратега. Смотрите, какие приобретения сделал ЦСКА – Влашич, Бекао, Сигурдссон, Ахметов, Обляков, Дивеев... Считаю, по части качества селекции армейцы в нашем футболе впереди всех. Плюс у них подошла своя талантливая молодежь. Чалов – и вовсе лидер в гонке бомбардиров! (Александр Львов)

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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