Олег Романцев: "Ясно, что "Спартак" не станет действовать вторым номером"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев - о матче с ЦСКА в 22-м туре чемпионата России.

- Ясно, что "Спартак" не станет действовать вторым номером, благо Зе Луиш и Луиз Адриану на ходу, - сказал Романцев. - Но и у соперника есть свои козыри – забивные Влашич и Чалов. Так что спартаковской обороне придется попотеть. (Александр Львов)

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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Полностью интервью Олега Романцева - здесь.