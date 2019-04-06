Олег Романцев: "Ясно, что "Спартак" не станет действовать вторым номером"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев - о матче с ЦСКА в 22-м туре чемпионата России.
- Ясно, что "Спартак" не станет действовать вторым номером, благо Зе Луиш и Луиз Адриану на ходу, - сказал Романцев. - Но и у соперника есть свои козыри – забивные Влашич и Чалов. Так что спартаковской обороне придется попотеть. (Александр Львов)
"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/spartak-cska/reviews/spartak-cska-chempionat-rossii-po-futbolu-22-y-tur-rpl-6-aprelya-2019-prognoz-na-derbi-olega-romanceva-1531396/