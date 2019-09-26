Олег Романцев: «Время закалило Карпина, у него появился свой взгляд на работу тренера»

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» отметил, что ему нравится футбол «Ростова» при Валерии Карпине.

— Как вам работа Карпина?

— «Ростов» показывает качественный, интересный футбол, в котором чувствуется тренерская рука. Видно, что время закалило Валерия, у него появился свой взгляд на профессию. И моментами у дончан проскальзывают черточки той игры, в которой сам Карпин был так хорош в «Спартаке». А то, что в его распоряжении оказался Еременко, придает действиям ростовчан осмысленность и остроту. (Александр Львов)

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