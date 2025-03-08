Зазулин: «Сейчас любая команда будет биться, поэтому каждый матч будет непростой и тяжелый»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин поделился ожиданиями от игры сине-бело-голубых против «Факела» в 20-м туре чемпионата России.

«Я знаю Воронеж, там просто сумасшедшая поддержка болельщиков, там любят команду и футбол. На хорошем, хоть и искусственном, газоне, конечно, большое значение имеет индивидуальное исполнительское мастерство. А «Зенит» в этом компоненте, конечно, имеет преимущество. Но сейчас любая команда будет биться, еще никто не вылетел, кто-то что-то хочет, поэтому каждый матч будет непростой и тяжелый. Достаточно вспомнить, как на своем поле в прошлом туре сложно было «Спартаку» против «Оренбурга» — в первом тайме вообще не было моментов», — цитирует «РБ Спорт» Зазулина.

Матч «Факел» — «Зенит» состоится в субботу, 8 марта. Начало игры — 14:30 по московскому времени.