Олег Романцев: "Спартак" победит ЦСКА с разницей в один мяч"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев дал прогноз на матч 22-го тура чемпионата России против ЦСКА.

– Хотите, чтобы я дал прогноз? Счет я никогда не называю. Но, думаю, с разницей в один мяч победит "Спартак", - сказал Романцев. - По крайней мере буду за это болеть. Главное, чтобы в команде Кононова нашелся в этот день такой же Карпин, который был у меня 29 лет назад во встрече с ЦСКА. (Александр Львов)

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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