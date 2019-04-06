Олег Романцев: "Спартак" победит ЦСКА с разницей в один мяч"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев дал прогноз на матч 22-го тура чемпионата России против ЦСКА.
– Хотите, чтобы я дал прогноз? Счет я никогда не называю. Но, думаю, с разницей в один мяч победит "Спартак", - сказал Романцев. - По крайней мере буду за это болеть. Главное, чтобы в команде Кононова нашелся в этот день такой же Карпин, который был у меня 29 лет назад во встрече с ЦСКА. (Александр Львов)
"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)
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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/spartak-cska/reviews/spartak-cska-chempionat-rossii-po-futbolu-22-y-tur-rpl-6-aprelya-2019-prognoz-na-derbi-olega-romanceva-1531396/