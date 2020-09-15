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Олег Романцев: «Результат дерби огорчил, а игра «Спартака» понравилась»

16:50
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Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев поделился впечатлениями от московского дерби. Красно-белые уступили ЦСКА (1:3) в матче седьмого тура Тинькофф чемпионата России.

— Результат, конечно, огорчил. А вот игра команды Тедеско, в целом, понравилась. Особенно в первом тайме, когда наши ребята сразу же включили скорости, что привело к хаосу в обороне ЦСКА и быстрому голу Понсе.

— Что же помешало «Спартаку» и дальше вести игру в таком же ключе?

— В футболе есть такой тактический вариант, как игровая аритмия. Это когда после отрезка, в котором команда заставляла обороняться соперника, она сбрасывает обороты, чтобы потом вновь начать атаковать. К примеру, подобной тактикой отлично владеет «Бавария». К сожалению, «Спартаку» она пока не под силу. 15-20 минут, которые мы увидели вначале, он провести в состоянии. А вот когда потребовалось поменять игровой ритм, чтобы затем опять усилить давление, сделать этого не сумел. (Александр Львов)

Полностью интервью Олега Романцева — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/intervyu-romanceva-o-derbi-spartak-cska-i-borbe-za-chempionstvo-1710649/

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