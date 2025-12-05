Семин считает, что Ролан Гусев готов возглавить «Динамо»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева.

«Гусев уже достаточно опытный и как футболист, и как тренер. Я думаю, он созрел, чтобы ему дать контракт. И нужно обязательно дать ему время», — сказал Семин «СЭ».

17 ноября Карпин объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на посту главного тренера сборной России. Исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев.