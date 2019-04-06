Олег Романцев: "Игра с любым московским клубом исторически была для "Спартака" из категории особой важности"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев - о важности для команды матча 22-го тура чемпионата России против ЦСКА.

– Был ли какой-то особенный настрой у футболиста и тренера Романцева именно на такие встречи?

– Только если к этому обязывало еще и турнирное положение. А так, игра с любым московским клубом исторически была для "Спартака" из категории особой важности. В ситуации, сложившейся в нынешнем чемпионате, команда Кононова наступает армейцам на пятки. И это, конечно, придаст их очередному спору максимальную остроту. (Александр Львов)

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Полностью интервью Олега Романцева - здесь.