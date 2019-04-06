Олег Романцев: "Игра с любым московским клубом исторически была для "Спартака" из категории особой важности"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев - о важности для команды матча 22-го тура чемпионата России против ЦСКА.
– Был ли какой-то особенный настрой у футболиста и тренера Романцева именно на такие встречи?
– Только если к этому обязывало еще и турнирное положение. А так, игра с любым московским клубом исторически была для "Спартака" из категории особой важности. В ситуации, сложившейся в нынешнем чемпионате, команда Кононова наступает армейцам на пятки. И это, конечно, придаст их очередному спору максимальную остроту. (Александр Львов)
"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)
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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/spartak-cska/reviews/spartak-cska-chempionat-rossii-po-futbolu-22-y-tur-rpl-6-aprelya-2019-prognoz-na-derbi-olega-romanceva-1531396/