Быстров рассказал, что войдет в команду Погребняка в Медиалиге

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал «СЭ», что планирует играть в команде экс-форварда сборной России Павла Погребняка. Ранее сообщалось, что он создаст свою команду в медийной лиге для участия во втором сезоне.

«Скорее всего, буду играть за команду Погребняка. Заявились вдвоем с Аршавиным. Знаю ли что-то про Медиалигу? Да я вообще топор в этом, интернет раз в неделю открываю», — заявил Быстров «СЭ».

Отметим, что нападающий «Спартака» Александр Соболев вместе с одноклубником Георгием Джикией также создали команду в Медиалиге, она называется «Бей Беги».