Малышев — о словах Карпина про Игнатова: «Он играет важную роль в команде»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина про полузащитника Михаила Игнатова.

Ранее Карпин сказал, что не понимает позицию Игнатова и как использовать его качества.

— Валерий Карпин сказал, что не знает, как использовать Михаила Игнатова. Удивлены словам главного тренера сборной?

— Не хочу комментировать слова Валерия Карпина. Не знаю, в каком контексте они были сказаны. Наверное, это вопрос Абаскалю надо адресовать, а не мне. Я рад, что у нас есть Михаил Игнатов, и он играет важную роль в команде, — сказал Малышев «СЭ».

Игнатов в этом сезоне провел 19 матчей за «Спартак», забил 3 гола и отдал 4 ассиста.