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Сегодня, 17:15

Малышев — о словах Карпина про Игнатова: «Он играет важную роль в команде»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина про полузащитника Михаила Игнатова.

Ранее Карпин сказал, что не понимает позицию Игнатова и как использовать его качества.

— Валерий Карпин сказал, что не знает, как использовать Михаила Игнатова. Удивлены словам главного тренера сборной?

— Не хочу комментировать слова Валерия Карпина. Не знаю, в каком контексте они были сказаны. Наверное, это вопрос Абаскалю надо адресовать, а не мне. Я рад, что у нас есть Михаил Игнатов, и он играет важную роль в команде, — сказал Малышев «СЭ».

Игнатов в этом сезоне провел 19 матчей за «Спартак», забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

Валерий Карпин
Михаил Игнатов
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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В «Спартаке» ответили на вопрос о возможном паспорте РФ Промеса

Шавло: «У «Спартака» должен быть еще один форвард, который составит конкуренцию»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Роман Ежов

Крылья Советов

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И К Ж
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