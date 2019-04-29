Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после матча 26-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:1) заявил о намерении продолжить работу. Он попытался объяснить трудности в становлении игры.

– Почему у "Спартака" практически нет моментов с игры?

– У нас моменты есть. А какие они не имеет никакого значения. Потому что команды против нас закрываются, и нам не удаются позиционные атаки. Но моменты мы так или иначе создаем.

– Строительство любого коллектива требует время. Вы понимали, что это длительный процесс?

– Конечно, я был готов к любому повороту событий. Мне бы хотелось, чтобы команда играла в тот футбол быстрее. Но в силу определенных обстоятельств, в частности из-за травм игроков, нам не удавалось играть тем составом, которым хотелось бы. Но и очень хотелось, чтобы игроки прогрессировали, без этого никак нельзя в моем понимании. Нужно работать над собой. Ребята работают, но тут важно время

– Вы будете готовы подать в отставку, если все цели, поставленные по итогам сезона, не будут выполнены?

– Я готов работать. Меня уже спрашивали об этом в Туле. Я готов работать в "Спартаке" и строить команду, которая мне доверена. На остальные скользкие вопросы я бы не хотел отвечать. (Обращается к одному из корреспондентов.) Вы кстати как меня спросили после прошлого матча (после 0:3 от "Арсенала" в Туле. – Прим. "СЭ"), напомните?..

– "Вы считаете, что вы справляетесь с работой тренера "Спартака"?"

– А вы справляетесь?

– Думаю, что да.

– Ну вот и я справляюсь.

– Почему вы что-то про лапшу сказали?

– Потому что много всего в один вопрос было намешано, и одно у нас не получается, и другое – у нас все не получается. Это был глупый вопрос.

– А что получается?

– В первую очередь то, что мы двигаемся в своем направлении. И команда хочет играть в свой футбол. Это получается. И у меня получается иметь доверие, это для тренера это самое главное.

– Но почему же команда выглядит сломленной?

– Дело в том, что мы отыграли непростые матчи за эти девять-десять дней. Возможно, функционально наложилось. Вы видели, что ребята были не так свежи. Не так переходили из обороны в атаку, играли в пас. Да, такие игры бывают, как с "Арсеналом", после них тяжело собраться. В любом случае доверие к игрокам у меня большое. (Александр Рогулев)

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