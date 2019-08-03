Олег Кононов: "У Понсе был игровой момент, он не видел вратаря"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после домашнего матча 4-го тура РПЛ с "Динамо" (0:0) прокомментировал удаление нападающего Эсекиэля Понсе.

– Непростой матч, ребята отдали все силы, – сказал Кононов. – Не удалось победить. Было сложно с учетом определенных обстоятельств, который у нас складываются. Многие игроки покинули нас на той неделе, другие только входят. Я могу только поблагодарить игроков за сегодняшний матч. За то, как они играли во втором тайме, в первую очередь организованно. И за ту сплоченность, которая была с первых минут.

– Планировался выход Шюрле по ходу матча? Или это был риск?

– Да, это был риск. Он только вчера провел одну тренировку. Но ход игры так складывался, что мне нужен был игрок, который будет стараться искать свободные зоны для контратак.

– Что это было с Понсе? Безумие?

-Это абсолютно игровой момент. Он вообще парень настойчивый, всегда борется с противником – защитником или вратарем. Здесь чисто игровой эпизод. Он не видел, он думал вратарь стоит в воротах и не выходит. Если бы он посмотрел чуть раньше, то он бы ни в коем случае не пошел бы в него.

– Кто займет позицию центрфорварда? Понсе явно получит дисквалификацию.

– У нас есть кем заменить. Вы видели Шюррле. Вы говорите про чемпионат? Есть Ларссон, он – центральный нападающий. Проблем никаких нет. То, что вы думаете, что эти игроки другого плана, то они – игроки молодые, мы их брали с учетом этих качеств. (Александр Рогулев)​

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