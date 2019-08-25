Олег Кононов рассказал, в чем секрет вторых таймов у «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:1) подвел итоги встречи, отметив, что команда играла хорошо.
— Перед игрой нам было непросто. Настроение было не из лучших после матча в Браге, — цитирует Кононова официальный сайт «Спартака». — Но ребята порадовали своей игрой на протяжении всей встречи, борьбой за каждый мяч. Понятно, что пропустить в дополнительное время — это для «Крыльев» трагедия. Мы сами бывали в таких ситуациях. Рады победе над хорошей и организованной командой.
— Ваши футболисты получили шесть карточек. С чем этом связано?
— Где-то судья старался жестко пресекать все фолы, ну а где-то мы действовали чересчур агрессивно.
— В недавнем интервью Джано Ананидзе сказал, что некоторым молодым игрокам не хватает огня в глазах. В том числе Умярову, который сегодня вышел с первых минут. Как оцените его игру?
— Умяров хорошо сыграл. Вижу, что он очень предан футболу. А слова Джано его, возможно, даже подстегнули.
— За счет чего «Спартак» стал лучше проводить вторые таймы?
— У нас и в первом тайме было достаточно моментов, попали в штангу. Просто по ходу встречи мы прибавляли, использовали замены. В первую очередь секрет кроется в желании ребят делать результат.
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-08-25-oleg_kononov_sekret_uspekha__v_zhelanii_rebyat_delat_rezultat/