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Олег Кононов рассказал, в чем секрет вторых таймов у «Спартака»

22:21
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 7-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:1) подвел итоги встречи, отметив, что команда играла хорошо.

— Перед игрой нам было непросто. Настроение было не из лучших после матча в Браге, — цитирует Кононова официальный сайт «Спартака». — Но ребята порадовали своей игрой на протяжении всей встречи, борьбой за каждый мяч. Понятно, что пропустить в дополнительное время — это для «Крыльев» трагедия. Мы сами бывали в таких ситуациях. Рады победе над хорошей и организованной командой.

— Ваши футболисты получили шесть карточек. С чем этом связано?

— Где-то судья старался жестко пресекать все фолы, ну а где-то мы действовали чересчур агрессивно.

— В недавнем интервью Джано Ананидзе сказал, что некоторым молодым игрокам не хватает огня в глазах. В том числе Умярову, который сегодня вышел с первых минут. Как оцените его игру?

— Умяров хорошо сыграл. Вижу, что он очень предан футболу. А слова Джано его, возможно, даже подстегнули.

— За счет чего «Спартак» стал лучше проводить вторые таймы?

— У нас и в первом тайме было достаточно моментов, попали в штангу. Просто по ходу встречи мы прибавляли, использовали замены. В первую очередь секрет кроется в желании ребят делать результат.

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-08-25-oleg_kononov_sekret_uspekha__v_zhelanii_rebyat_delat_rezultat/

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