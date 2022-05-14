«Уфа» — «Арсенал»: арбитр ошибочно не удалил Костадинова

На 51-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Арсенал» арбитр Виталий Мешков ошибочно не вынес второе предупреждение тульскому полузащитнику Георги Костадинову и не показал ему красную карточку.

Хавбек сыграл безрассудно и в борьбе с Эгашем Касинтурой ударил соперника шипами в голеностоп. Судья фол не зафиксировал, не назначил штрафной удар и не удалил Костадинова.

Игрок «Арсенала» при этом все равно пропустит встречу 30-го тура с «Уралом»: первая желтая карточка стала для него восьмой в чемпионате и он заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

Эпизод в матче 29-го тура РПЛ «Уфа» — «Арсенал». Фото «СЭ»

Эпизод в матче 29-го тура РПЛ «Уфа» — «Арсенал». Фото «СЭ»

Эпизод в матче 29-го тура РПЛ «Уфа» — «Арсенал». Фото «СЭ»