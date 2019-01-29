Олег Кононов: "На 50 процентов это уже тот футбол, который нужен"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов подвел итоги сбора команды в Катаре и прокомментировал победный матч с "Локомотивом".

- Первый тайм был равный, но нам удалось забить два гола. После перерыва забили еще два. Молодцы что выиграли. Проделали хорошую работу. На 50 процентов это тот футбол, который я бы хотел видеть. Нам предстоит еще два сбора, это только половина работы. (Александр Рогулев)

"Фонбет Кубок Матч Премьер": все о турнире, регламент и расписание матчей, календарь и результаты игр, турнирная таблица