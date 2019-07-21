Олег Кононов: "Моментами игра получилась, моментами нет"

Главнвй тренер "Спартака" Олег Кононов​ заявил после матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом", что недовлен игрой команды в то время, когда красно-белые вели в счете.

– Интересная игра получилась, – скзаал Кононов. – Результативная в первую очередь. Команды не засиживались в обороне. Первые минуты нам не удались, мы пропускали много атак. Затем мы перевели мяч на половину соперника, и временами удавалась та игра, какую хотим видеть. Расстроены, что пропустили в конце, но в этом матче обе команды хотели победить.

– Вам удалось ответит на критику после матча с "Сочи" игрой?

– Моментами получилось, моментами нет. Я очень недоволен тем периодом, когда мы вели в счете. Мы подошли в определенной степени готовности к чемпионате, и каждая игра, каждая тренировка очень важна для нас для усиления игры. (Юрий Плохотниченко)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр