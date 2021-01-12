Полузащитник Олег Иванов в интервью «СЭ» рассказал, почему в какой-то момент перестал бить пенальти в «Ахмате».

— В Ростове Мелкадзе и Бериша едва не подрались из-за того, кто из них отправится к «точке».

— И такое бывает. В «Ахмате» три пенальтиста — Бериша, Мелкадзе и Полярус. Здесь под первым номером был записан Жора, потому что в предыдущем туре он как раз с пенальти сравнял счет, а Бернард тогда не играл из-за перебора желтых карточек. К сожалению, в Ростове случилась осечка. С того дня 11-метровые исполнял Бериша.

— Вы-то с ними почему завязали?

— Как-то с тем же «Ростовом» в четвертьфинале Кубка 120 минут отбегали, дошло до серии пенальти. Я был уже жутко уставший, пробил безобразно — Плетикоса легко потащил мяч, и мы проиграли. Потом еще на сборах два раза подряд 11-метровые смазал. Ну и охладел.

— Понимаю вас.

— Впрочем, я и раньше в пенальтисты не рвался. Например, в «Химках» и «Крыльях» за это дело отвечали опытные футболисты во главе с Андреем Тихоновым. Некоторые из них за пенальти вообще могли ухо отгрызть.

— Вы не настолько кровожадны?

— Абсолютно. Всегда придерживался принципа: если человек уверен в собственных силах и готов пробить пенальти — ради бога, уступлю. Командный результат для меня важнее личной статистики.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ 34-летний полузащитник провел 13 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Во время зимней паузы Иванов договорился с руководством грозненского клуба о расторжении контракта за полгода до конца срока.

(Александр Кружков)

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