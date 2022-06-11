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Олег Иванов: «Не понимаю, что мешало «Зениту» сохранить Дзюбу»

Олег Иванов назвал «Зенит» лучшим клубом по итогам сезона-2021/22
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Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» назвал «Зенит» лучшим клубом по итогам сезона-2021/22.

«Тут все очевидно. Клуб из Санкт-Петербурга — чемпион, причем в четвертый раз подряд. Поначалу теплилась надежда, что «Динамо» навяжет ему борьбу, но уже весной стало ясно, что в гонке за золото у «Зенита» снова нет конкурентов.

С появлением Клаудиньо и Юри Алберто Семак перестроил игру, исчезла дзюбозависимость. Теперь в атаке крутят-вертят бразильцы. Все, как они любят. Настоящая жога бонита!

В то же время не понимаю, что мешало сохранить Дзюбу. Он из тех нападающих, кто может выйти со скамейки — и перевернуть игру. В роли столба будет цепляться за мяч, сбрасывать его партнерам. Да, Артему скоро 34, но он по-прежнему приносит пользу. Даже в этом сезоне забил за «Зенит» больше всех, хотя во втором круге уже не всегда попадал в основу.

Возможно, остаться в «Зените» ему предложили в статусе игрока ротации. Это и не устроило. Артем — парень очень амбициозный, привык к первым ролям. Не удивлюсь, если он, вдохновившись примером Ибрагимовича, придет в новый клуб со словами: «Я выиграю здесь трофей!», — написал Иванов для «СЭ».

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за петербургский клуб с июля 2015 года. На его счету 108 голов и 71 передача в 249 матчах за сине-бело-голубых.

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Олег Иванов (футбол)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

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