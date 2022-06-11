Олег Иванов: «Не понимаю, что мешало «Зениту» сохранить Дзюбу»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» назвал «Зенит» лучшим клубом по итогам сезона-2021/22.

«Тут все очевидно. Клуб из Санкт-Петербурга — чемпион, причем в четвертый раз подряд. Поначалу теплилась надежда, что «Динамо» навяжет ему борьбу, но уже весной стало ясно, что в гонке за золото у «Зенита» снова нет конкурентов.

С появлением Клаудиньо и Юри Алберто Семак перестроил игру, исчезла дзюбозависимость. Теперь в атаке крутят-вертят бразильцы. Все, как они любят. Настоящая жога бонита!

В то же время не понимаю, что мешало сохранить Дзюбу. Он из тех нападающих, кто может выйти со скамейки — и перевернуть игру. В роли столба будет цепляться за мяч, сбрасывать его партнерам. Да, Артему скоро 34, но он по-прежнему приносит пользу. Даже в этом сезоне забил за «Зенит» больше всех, хотя во втором круге уже не всегда попадал в основу.

Возможно, остаться в «Зените» ему предложили в статусе игрока ротации. Это и не устроило. Артем — парень очень амбициозный, привык к первым ролям. Не удивлюсь, если он, вдохновившись примером Ибрагимовича, придет в новый клуб со словами: «Я выиграю здесь трофей!», — написал Иванов для «СЭ».

22 мая Дзюба объявил об уходе из «Зенита». Он выступал за петербургский клуб с июля 2015 года. На его счету 108 голов и 71 передача в 249 матчах за сине-бело-голубых.