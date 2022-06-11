Олег Иванов об уходе Бакаева из «Спартака»: «Нельзя разбрасываться такими футболистами»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» назвал «Спартак» главным разочарованием сезона-2021/22.

«Победа в Кубке спасла «Спартаку» сезон, хотя и в финале все было на тоненького. Забей Фомин пенальти — еще неизвестно, кому бы достался трофей. Ну а в чемпионате команда выступила безобразно. Десятое место — это катастрофа!

Странно, что руководители клуба решили не продлевать контракт с Бакаевым. Нельзя разбрасываться такими футболистами. К сожалению, в «Спартаке» это не первый случай. Там своими воспитанниками не дорожат. Зато в других командах ребята раскрываются во всей красе. Перечислять можно долго — Погребняк, Торбинский, Самедов, Шишкин, Тарасов, Ребко, Дзюба... Уверен, и Бакаев заиграет так, что «Спартак» еще пожалеет о его уходе.

А вот из-за потери Ваноли спартаковским болельщикам грустить не стоит. С этим тренером качественный скачок в игре так и не случился. Его приглашение изначально казалось авантюрой. Что ж, теперь то же самое можно сказать и о преемнике Ваноли — 33-летнем испанце Гильермо Абаскале.

Впрочем, если «Спартак» не купит классных футболистов, ничего хорошего команду не ждет. При любом тренере. Чтобы конкурировать с «Зенитом», нужны игроки уровня Клаудиньо и Дугласа Сантоса, а не Мартинса и Кофрие. С нынешним составом, особенно учитывая уход Жиго и Бакаева, «Спартак» даже в тройку вряд ли попадет», — написал Иванов для «СЭ».

Ранее сообщалось, что 25-летний Зелимхан Бакаев, который покинул «Спартак» на правах свободного агента, может продолжить карьеру в «Зените».