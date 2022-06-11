Олег Иванов об уходе Бакаева из «Спартака»: «Нельзя разбрасываться такими футболистами»
Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» назвал «Спартак» главным разочарованием сезона-2021/22.
«Победа в Кубке спасла «Спартаку» сезон, хотя и в финале все было на тоненького. Забей Фомин пенальти — еще неизвестно, кому бы достался трофей. Ну а в чемпионате команда выступила безобразно. Десятое место — это катастрофа!
Странно, что руководители клуба решили не продлевать контракт с Бакаевым. Нельзя разбрасываться такими футболистами. К сожалению, в «Спартаке» это не первый случай. Там своими воспитанниками не дорожат. Зато в других командах ребята раскрываются во всей красе. Перечислять можно долго — Погребняк, Торбинский, Самедов, Шишкин, Тарасов, Ребко, Дзюба... Уверен, и Бакаев заиграет так, что «Спартак» еще пожалеет о его уходе.
А вот из-за потери Ваноли спартаковским болельщикам грустить не стоит. С этим тренером качественный скачок в игре так и не случился. Его приглашение изначально казалось авантюрой. Что ж, теперь то же самое можно сказать и о преемнике Ваноли — 33-летнем испанце Гильермо Абаскале.
Впрочем, если «Спартак» не купит классных футболистов, ничего хорошего команду не ждет. При любом тренере. Чтобы конкурировать с «Зенитом», нужны игроки уровня Клаудиньо и Дугласа Сантоса, а не Мартинса и Кофрие. С нынешним составом, особенно учитывая уход Жиго и Бакаева, «Спартак» даже в тройку вряд ли попадет», — написал Иванов для «СЭ».
Ранее сообщалось, что 25-летний Зелимхан Бакаев, который покинул «Спартак» на правах свободного агента, может продолжить карьеру в «Зените».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0