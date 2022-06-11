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Олег Иванов об уходе Бакаева из «Спартака»: «Нельзя разбрасываться такими футболистами»

Олег Иванов назвал «Спартак» главным разочарованием сезона-2021/22
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Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» назвал «Спартак» главным разочарованием сезона-2021/22.

«Победа в Кубке спасла «Спартаку» сезон, хотя и в финале все было на тоненького. Забей Фомин пенальти — еще неизвестно, кому бы достался трофей. Ну а в чемпионате команда выступила безобразно. Десятое место — это катастрофа!

Странно, что руководители клуба решили не продлевать контракт с Бакаевым. Нельзя разбрасываться такими футболистами. К сожалению, в «Спартаке» это не первый случай. Там своими воспитанниками не дорожат. Зато в других командах ребята раскрываются во всей красе. Перечислять можно долго — Погребняк, Торбинский, Самедов, Шишкин, Тарасов, Ребко, Дзюба... Уверен, и Бакаев заиграет так, что «Спартак» еще пожалеет о его уходе.

А вот из-за потери Ваноли спартаковским болельщикам грустить не стоит. С этим тренером качественный скачок в игре так и не случился. Его приглашение изначально казалось авантюрой. Что ж, теперь то же самое можно сказать и о преемнике Ваноли — 33-летнем испанце Гильермо Абаскале.

Впрочем, если «Спартак» не купит классных футболистов, ничего хорошего команду не ждет. При любом тренере. Чтобы конкурировать с «Зенитом», нужны игроки уровня Клаудиньо и Дугласа Сантоса, а не Мартинса и Кофрие. С нынешним составом, особенно учитывая уход Жиго и Бакаева, «Спартак» даже в тройку вряд ли попадет», — написал Иванов для «СЭ».

Ранее сообщалось, что 25-летний Зелимхан Бакаев, который покинул «Спартак» на правах свободного агента, может продолжить карьеру в «Зените».

 
Паоло Ваноли. «Спартаку» не стоит грустить об уходе Ваноли». Колонка Олега Иванова

 

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ФК Спартак (Москва)
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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