Олег Иванов: «Баринов — олицетворение «Локомотива». Я бы сделал все, чтобы сохранить такого игрока»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» высказал мнение о ситуации с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым.

«В гонке за чемпионство «Локомотив» будет сражаться до последнего. Но сейчас многое зависит от того, как решится ситуация с Бариновым. Продлит он контракт или нет? А если уйдет, то когда? Летом свободным агентом? Либо уже зимой за небольшую компенсацию? Вопросы, вопросы...

Конечно, мы не знаем каких-то нюансов. Но я бы на месте руководителей клуба сделал все, чтобы сохранить такого игрока. Баринов — олицетворение «Локомотива». Свой воспитанник, лидер, капитан. Приносит огромную пользу.

Раньше это был классический разрушитель. А в последние годы Дмитрий раскрылся в роли бокс-ту-бокс. Играет нестандартно, отдает проникающие передачи, забивает. Главное, на поле никогда не отбывает номер. Наоборот, в любом матче бьется так, что искры летят!

Если «Локомотив» действительно хочет бороться за чемпионство, Баринова нужно удержать», — написал Иванов для «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что «Локомотив» предложил игроку контракт на 4 года.

3 декабря «СЭ» сообщал, что Баринов ответил отказом на предложение «Локомотива» о продлении действующего контракта. По данным журналиста Ивана Карпова, ЦСКА готов подписать россиянина уже этой зимой.

В сезоне-2025/26 на счету Баринова 24 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.