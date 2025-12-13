Олег Иванов составил символическую сборную первой части сезона РПЛ

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» составил символическую сборную первой части чемпионата. За основу взял схему 4-5-1.

После 18 туров лидирует в турнирной таблице «Краснодар» с 40 очками. Вторым идет «Зенит» (39 очков), а замыкает тройку — «Локомотив» (37 очков).