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Олег Иванов — о «Краснодаре»: «Сейчас по качеству игры он в РПЛ вне конкуренции»

Олег Иванов
Колумнист

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» оценил игру «Краснодара» в сезоне-2025/26.

«Фаворит в битве за золото — «Краснодар». Сейчас по качеству игры он в РПЛ вне конкуренции. Выглядит реально по-чемпионски. Яркий пример — последний матч с ЦСКА.

«Быки» рано пропустили со стандарта, но это их совершенно не смутило. Они продолжали играть в свой футбол, наращивали обороты, искали моменты — и забили трижды. К прежним лидерам — Сперцяну, Кордобе, Черникову и Агкацеву добавились Диего Коста, Дуглас Аугусто и Виктор Са.

Если раньше в центре защиты выделялся Тормена, то теперь на ведущие роли вышел другой бразилец — Диего Коста. Он полностью адаптировался в России, смотрится очень уверенно — как в отборе, так и на мяче.

Дуглас Аугусто — тоже великолепное приобретение. Стал связующим звеном между обороной и атакой. Цепкий, резкий, техничный, спокойно контролирует мяч под давлением. Всегда появляется там, где нужно. Может отдать проникающую передачу, мощно приложиться из-за штрафной. Вспомните, какой шикарный гол забил в предыдущем туре «Крыльям».

А о таких исполнителях, как Виктор Са, говорят — теневой лидер. Пока все внимание защитников приковано к Сперцяну и Кордобе, бразильский хавбек успевает с фланга обострить игру. Между прочим, забил уже пять мячей. Да и в целом проводит этот сезон сильнее, чем прошлый, добавил атаке вариативности», — написал Иванов для «СЭ».

Олег Иванов заявил, что хочет видеть в &laquo;Спартаке&raquo; российского тренера.Олег Иванов: «Хочется видеть в «Спартаке» российского тренера — например, Аленичева»
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«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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