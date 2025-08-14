Защитник «Краснодара» Оласа: «Мы продолжим идти по тому же пути, что и в прошлом сезоне»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа ответил на вопрос «СЭ» о чемпионских амбициях клуба.

13 августа «быки» в гостях разгромил московское «Динамо» (4:0) в матче 2-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Правда, очень рад, потому что мы провели отличный матч и, в общем, счастлив, что продолжаем положительную серию. Почему «Динамо» не может обыграть «Краснодар»? Такие серии, моменты бывают. Но «Динамо», безусловно, отличная команда, и они будут совершенствоваться. Второе чемпионство подряд? Конечно, пока рано об этом говорить, но все только начинается, команды вливаются, и что ж, будем надеяться, что мы продолжим идти по тому же пути, что и в прошлом сезоне», — сказал Оласа «СЭ».