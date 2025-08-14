Акинфеев высказался об идее прощального матча

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» поделился мнением об идеи прощального матча.

— Станислав Черчесов недавно сказал, что хотел бы тренировать сборную России в прощальном матче Акинфеева. Не думал его организовать?

— Мне все-таки кажется, что это должна быть инициатива не профессионального спортсмена, а, например, федерации. Но я не припомню, чтобы прощальные матчи устраивались в сборных.

— Представим, что все получится, — кого бы ты позвал в свою команду? И против кого бы сыграл?

— Хотелось бы собрать тех, с кем прошел огромный путь в той самой сборной, которую вспоминал выше, — с 2005 по 2012 год. И в ЦСКА была фантастическая команда, и в сборной России. А против кого сыграть... Может, позвать легионеров, выступавших в РПЛ?