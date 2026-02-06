Окишор — о матче «Динамо» с ЦСКА: «На поле нет братьев»

Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор подвел итоги матча против ЦСКА (1:1, пенальти 5:3) в Winline Зимнем кубке РПЛ.

— На этом турнире много серий пенальти. Интересно за ними наблюдать?

— Да, очень интересно. Мы специально сохраняем счет под серию пенальти. Для интриги.

— Как в целом игра? В первом тайме футбол показался жестковатым. Бителло несколько раз просил помощи у врачей.

— Это футбол, это нормально.

— У вас же с ЦСКА братское дерби?

— Нет братьев, армейцы на поле в первую очередь — соперники

— Как проходит подготовка к сезону? Говорят, что нагрузки недостаточно сильные.

— Нет, хорошие нагрузки. Готовимся к сезону, все нормально.

— Был ли у вас разговор с тренерским штабом?

— Разговора о том, рассчитывают ли на меня или нет, с тренерским штабом пока не было. Посмотрим.

— На какую позицию вас наигрывают в тренировочном процессе?

— В центре поля. Либо под нападающим. Преимущественно в атаке. Не с фланга, — сказал Окишор.

— Изменились ли требования с приходом нового тренерского штаба? Может, с вами проводят какие-то персональные беседы?

— У них другой подход, тактика, схема и требования в быту и на поле. Когда приходит другой тренер, всегда что-то меняется. Нынешнее «Динамо» живет иначе по сравнению с тем, как было два месяца назад. Очень строго стало по дисциплине. Это формирует успех, поэтому на этом делают акцент, стараются устраивать командные мероприятия, чтобы мы отдыхали вместе.

— Появились ли какие-то запреты на бытовые вещие?

— Нет, таких запретов нет. У нас все взрослые и профессионалы. У каждого может быть свое видение. Мы выбираем то, что нам помогает.

В следующем матче турнира «Динамо» встретится с «Краснодаром», а ЦСКА сыграет с «Зенитом». Обе игры пройдут 10 февраля.