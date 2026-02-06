Окишор — о матче «Динамо» с ЦСКА: «На поле нет братьев»
Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор подвел итоги матча против ЦСКА (1:1, пенальти 5:3) в Winline Зимнем кубке РПЛ.
— На этом турнире много серий пенальти. Интересно за ними наблюдать?
— Да, очень интересно. Мы специально сохраняем счет под серию пенальти. Для интриги.
— Как в целом игра? В первом тайме футбол показался жестковатым. Бителло несколько раз просил помощи у врачей.
— Это футбол, это нормально.
— У вас же с ЦСКА братское дерби?
— Нет братьев, армейцы на поле в первую очередь — соперники
— Как проходит подготовка к сезону? Говорят, что нагрузки недостаточно сильные.
— Нет, хорошие нагрузки. Готовимся к сезону, все нормально.
— Был ли у вас разговор с тренерским штабом?
— Разговора о том, рассчитывают ли на меня или нет, с тренерским штабом пока не было. Посмотрим.
— На какую позицию вас наигрывают в тренировочном процессе?
— В центре поля. Либо под нападающим. Преимущественно в атаке. Не с фланга, — сказал Окишор.
— Изменились ли требования с приходом нового тренерского штаба? Может, с вами проводят какие-то персональные беседы?
— У них другой подход, тактика, схема и требования в быту и на поле. Когда приходит другой тренер, всегда что-то меняется. Нынешнее «Динамо» живет иначе по сравнению с тем, как было два месяца назад. Очень строго стало по дисциплине. Это формирует успех, поэтому на этом делают акцент, стараются устраивать командные мероприятия, чтобы мы отдыхали вместе.
— Появились ли какие-то запреты на бытовые вещие?
— Нет, таких запретов нет. У нас все взрослые и профессионалы. У каждого может быть свое видение. Мы выбираем то, что нам помогает.
В следующем матче турнира «Динамо» встретится с «Краснодаром», а ЦСКА сыграет с «Зенитом». Обе игры пройдут 10 февраля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|8-4
|9
|
4
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
6
|Балтика
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|- : -
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|- : -
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|- : -
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|- : -
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|- : -
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|- : -
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0