Карвальо: «ЦСКА моего времени сильнее «Зенита» с Халком»

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, что продолжает следить за российским футболом.

— Вы смотрите, кроме ЦСКА, за какими-то клубами РПЛ?

— Да, я слежу за чемпионатом России. Я его уважаю, потому что провел очень много времени в России.

— Какие команды вам нравятся, кроме ЦСКА?

— В «Зените» очень много бразильцев, и это привлекает большое внимание. Сейчас «Зенит» делает то, что делал ЦСКА в мое время.

— В ЦСКА может перейти бразильский защитник Рейс из «Спортинга». Что можете сказать о нем?

— Приезжает очень сильный защитник, у него очень хорошие качества. Я рад, что он может в ближайшие дни присоединиться к ЦСКА. Не только потому, что он бразилец, он обладает теми качествами, которые усилят команду.

— В «Зените» было много бразильцев, как в ваше время в ЦСКА. Если сравнивать ЦСКА вашего времени и «Зенит» времен Халка, то какая команда сильнее?

— ЦСКА сильнее, учитывая количество завоеванных титулов. Если бы «Зенит» с Халком завоевал столько же, сколько ЦСКА, можно было бы сравнивать. Перевес — на нашей стороне.

— Самый сильный бразилец в РПЛ?

— Больше всего восхищаюсь Мойзесом, — сказал Карвальо.

Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. Он провел 140 матчей, забил 26 голов и сделал 45 результативных передач. С ЦСКА бразилец дважды стал чемпионом России, четырежды выиграл Кубок страны, трижды — Суперкубок и стал победителем Кубка УЕФА в 2005 году.