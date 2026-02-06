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Карвальо: «ЦСКА моего времени сильнее «Зенита» с Халком»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, что продолжает следить за российским футболом.

— Вы смотрите, кроме ЦСКА, за какими-то клубами РПЛ?

— Да, я слежу за чемпионатом России. Я его уважаю, потому что провел очень много времени в России.

— Какие команды вам нравятся, кроме ЦСКА?

— В «Зените» очень много бразильцев, и это привлекает большое внимание. Сейчас «Зенит» делает то, что делал ЦСКА в мое время.

— В ЦСКА может перейти бразильский защитник Рейс из «Спортинга». Что можете сказать о нем?

— Приезжает очень сильный защитник, у него очень хорошие качества. Я рад, что он может в ближайшие дни присоединиться к ЦСКА. Не только потому, что он бразилец, он обладает теми качествами, которые усилят команду.

— В «Зените» было много бразильцев, как в ваше время в ЦСКА. Если сравнивать ЦСКА вашего времени и «Зенит» времен Халка, то какая команда сильнее?

— ЦСКА сильнее, учитывая количество завоеванных титулов. Если бы «Зенит» с Халком завоевал столько же, сколько ЦСКА, можно было бы сравнивать. Перевес — на нашей стороне.

— Самый сильный бразилец в РПЛ?

— Больше всего восхищаюсь Мойзесом, — сказал Карвальо.

Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. Он провел 140 матчей, забил 26 голов и сделал 45 результативных передач. С ЦСКА бразилец дважды стал чемпионом России, четырежды выиграл Кубок страны, трижды — Суперкубок и стал победителем Кубка УЕФА в 2005 году.

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Даниэл Карвальо
Халк
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Окишор — о матче «Динамо» с ЦСКА: «На поле нет братьев»

Карвальо назвал Анюкова самым сильным россиянином, против которого он играл в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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