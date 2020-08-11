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Слуцкого удалили в перерыве матча «Рубин» — «Локо». В первом тайме он был недоволен судейством

21:02
Леонид Слуцкий. Фото AFP Леонид Слуцкий и Сергей Иванов. Сергей Иванов с красной карточкой.
Леонид Слуцкий. Фото AFP
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий удален в перерыве домашнего матча 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Локомотива» (2:0 в пользу гостей после первого тайма). Судья Сергей Иванов показал ему красную карточку перед возобновлением игры.

В первоq половине Слуцкий выражал недовольство судейством. Особенное внимание, видимо, было уделено эпизоду с падением в чужой штрафной форварда Ивана Игнатьева. Нападающий выскочил один на один и упал после стыка с Гильерме, который не достал до мяча.

Слуцкий начал разговор с Ивановым сразу после окончания первого тайма, обратившись к судье по его пути под трибуну — и пошел за ним.

После этого комментатор матча «Рубин» — «Локо» Константин Генич сообщил в Twitter об удалении Слуцкого. Вскоре он опроверг свои слова, написав, что «тренер еще в игре».

Леонид Слуцкий и Сергей Иванов.
Леонид Слуцкий и Сергей Иванов.

Слуцкий и Иванов продолжили разговор перед началом второго тайма. Выслушав тренера с красной карточкой в руках, судья в конце монолога специалиста показал ее тренеру.

Сергей Иванов с красной карточкой.
Сергей Иванов с красной карточкой.
Рубин — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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