Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий удален в перерыве домашнего матча 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Локомотива» (2:0 в пользу гостей после первого тайма). Судья Сергей Иванов показал ему красную карточку перед возобновлением игры.

В первоq половине Слуцкий выражал недовольство судейством. Особенное внимание, видимо, было уделено эпизоду с падением в чужой штрафной форварда Ивана Игнатьева. Нападающий выскочил один на один и упал после стыка с Гильерме, который не достал до мяча.

Слуцкий начал разговор с Ивановым сразу после окончания первого тайма, обратившись к судье по его пути под трибуну — и пошел за ним.

После этого комментатор матча «Рубин» — «Локо» Константин Генич сообщил в Twitter об удалении Слуцкого. Вскоре он опроверг свои слова, написав, что «тренер еще в игре».

Леонид Слуцкий и Сергей Иванов.

Слуцкий и Иванов продолжили разговор перед началом второго тайма. Выслушав тренера с красной карточкой в руках, судья в конце монолога специалиста показал ее тренеру.