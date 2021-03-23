«Нам точно будет, что вспомнить». Акинфеев попрощался с Гончаренко
15:20
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Instagram попрощался с Виктором Гончаренко, который вчера, 22 марта, покинул пост главного тренера.
«Удачи, Михалыч! Нам точно будет, что вспомнить — Суперкубок с пионеротрядом взяли, «Реал» победили, на ноль в Лиге чемпионов сыграли», — написал Акинфеев.
Сегодня, 23 марта, армейцы на официальном сайте объявили о подписании контракта с хорватским специалистом Ивицей Оличем.
В понедельник ЦСКА сообщил об увольнении главного тренера команды Виктора Гончаренко. Вместе с белорусским специалистом армейцы выиграли Суперкубок России-2018, обыграв в дополнительное время «Локомотив» (1:0).
ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 40 очками. Лидирует «Зенит» (48 очков).
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