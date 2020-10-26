Один из самых талантливых футболистов России. «Локомотив» поздравил Сычева с 37-летием

26 октября 1983 года родился один из лучших бомбардиров в истории «Локомотива» Дмитрий Сычев. Сегодня ему исполняется 37 лет.

Дмитрий перешел в «Локомотив» зимой 2004 года в статусе одного из самых талантливых футболистов России. Специально под Сычева Юрий Семин даже перестроил схему команды, перейдя на 4-2-3-1.

Всего в составе «железнодорожников» Сычев провел 267 матчей и забил 92 гола — второй результат в истории клуба.

В составе команды он завоевал золото и две бронзы чемпионата России, выиграл Кубок и Суперкубок страны, четырежды попадал в список 33-х лучших футболистов России и вошел в «Клуб 100».