Один из лучших легионеров в истории ЦСКА Даниэл Карвалью отмечает 37-й день рождения

Сегодня отмечает день рождения бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвалью. Ему исполнилось 37 лет.

Футболист выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 году. Вместе с командой он дважды стал чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок России, три раза — Суперкубок страны. В 2005 году он вместе с московскими армейцами выиграл Кубок УЕФА. Лучший футболист 2005 года в России по версии «Спорт-Экспресса».

Также выступал за «Интернасьонал», катарский «Аль-Араби», «Атлетико Минейро», «Палмейрас», «Крисиуму», «Ботафого», «Гойяс», «Пелотас» и «Оэсте». На родине бразилец дважды выиграл чемпионат штата Риу-Гранди-ду-Сул, а также в 2012 году выиграл Кубок Бразилии. Провел три матча за сборную Бразилии, забил один мяч.