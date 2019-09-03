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«Один эпизод ничего не решает». Чернов — о том, могут ли сэйвы в победном матче с «Локомотивом» повлиять на его судьбу

16:22
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов, дважды спасший ворота своей команды в матче 8-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1) отметил, что вряд ли его эффектная игра в этой встрече увеличит его трансферную стоимость.

— Вырастет ли моя трансферная стоимость после всех спасений? Думаю, что это никак не повлияет, — цитирует RT Чернова. — Один эпизод ничего не решает. В одном конкретном матче эти сейвы могут помочь, но не повлиять на мою судьбу в целом. Предложения зарубежных клубов? Если бы да кабы... Об этом я не готов разговаривать.

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https://russian.rt.com/sport/article/664765-chernov-rostov-seivy-intervyu

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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