Вратарь «Спартака» Артем Ребров опубликовал новую фотографию в своем Instagram.

Напомним, что игроки красно-белых в субботусобрались на тренировочной базе в Тарасовке. Футболисты будут в ближайшие недели жить и готовиться к возобновлению сезона на базе.

— Мы очень соскучились, — написал Ребров.

На данном этапе тренировки первой команды будут проходить под руководством тренера по физподготовке Владимира Чепзановича.

В клубе отметили, что тренировочная база «Спартака» в Тарасовке была приведена в соответствие с требованиями Роспотребнадзора и получила необходимое разрешение со стороны правительства Московской области для проведения тренировочных сборов согласно заявленным стандартам.

По решению РФС сезон в РПЛ возобновится 21 июня.

На 23 мая в России зафиксировано 335 882 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 9 434 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 3 388 человек, сегодня зафиксировано 139 случаев смерти.