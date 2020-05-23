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«Очень соскучились». Ребров — о возвращении к тренировкам

20:03
Артем Ребров. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Ребров. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров опубликовал новую фотографию в своем Instagram.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; прибыли на&nbsp;базу в&nbsp;Тарасовке.«Спартак» возобновил тренировки в Тарасовке

Напомним, что игроки красно-белых в субботусобрались на тренировочной базе в Тарасовке. Футболисты будут в ближайшие недели жить и готовиться к возобновлению сезона на базе.

— Мы очень соскучились, — написал Ребров.

На данном этапе тренировки первой команды будут проходить под руководством тренера по физподготовке Владимира Чепзановича.

В клубе отметили, что тренировочная база «Спартака» в Тарасовке была приведена в соответствие с требованиями Роспотребнадзора и получила необходимое разрешение со стороны правительства Московской области для проведения тренировочных сборов согласно заявленным стандартам.

По решению РФС сезон в РПЛ возобновится 21 июня.

На 23 мая в России зафиксировано 335 882 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 9 434 человека. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 3 388 человек, сегодня зафиксировано 139 случаев смерти.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




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