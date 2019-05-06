Дознаватель Юлия Новикова в ходе заседания Пресненского суда Москвы рассказала об изъятии главной улики по делу хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и форварда "Зенита" Александра Кокорина. Она отметила, что изъятый стул был сломан.

– Подсудимые известны?



– Нет, не помню



– Пак известен?



– Тем, что по его делу проводилось следствие



– Что вы помните по осмотру места происшествия?



– Я приехала туда вместе с участковым и экспертом 9 октября в "Кофеманию". Был произведен осмотр места проишествия. Всем были зачитана права и обязанности. Я спросила, что известно по стулу, изъяла его.



– Какие-то видимые повреждения были на стуле?



– Он точно был сломан. Какие конкретные повреждения не вспомню. Какие-то потертости были.

– Вы кому-то угрожали изъять все стулья и закрыть кафе?

– У меня нет таких прав, я никому такого не говорила.

– Как изымался стул?

– Как обычно изымаются любые предметы. Изымается объект, потом вешается бирка.

– Стул тяжелый?

– Обычный деревянный стул. Конечно, тяжелый.

– Фото в этот момент делалась?

– Конечно, фотосъемка.

– Цвет помните?

– Конечно, коричневый.

– Копылов уверенно показал на стул?

– Уверенность я оценить не могу. Но я у него спросила: есть ли еще другой стул, который поврежден? Он сказал, что нет и указал на стул.

Далее вопросы задавал адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов.

– Вы уверенны, что это стул из заведения?

– Думаю, что да.

– Вы уточняли этот момент?

– Нет.

– Получается, этот стул мог быть откуда угодно.

– Не могу знать.

– Стул был полностью деревянным?

– Скорее всего.

– Что значит скорее всего? Да, нет или не помните?

– Скорее всего не помню.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Александр Рогулев)

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