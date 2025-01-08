Стрепетов — о Батракове: «То же самое было с Пиняевым, не надо захваливать молодежь»

Заслуженный тренер России Алексей Стрепетов рассказал об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Очень приятно, что многие наши молодые футболисты играют в «Локомотиве», но мы отчетливо видим, на каком уровне Пиняев... Ждем большего. Было дифирамбов много, а сейчас мы говорим про Батракова... Да подождите вы мальчишку захваливать. Дайте ему еще «Локомотив» на пьедестал посадить, а то уже его сватают в английские клубы. Сначала ему было не очень много внимания уделено, сейчас о нем пишут, то есть любой соперник будет уделять ему хорошее внимание, будет стараться лишить его мяча. То же самое было с Пиняевым.

Да, одаренный, хороший, но должен быть результат. Результат этой работы был у Галактионова», — заявил Стрепетов «ВсеПроСпорт».

Батраков является воспитанником железнодорожников. В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.