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Сегодня, 14:16

Стрепетов — о Батракове: «То же самое было с Пиняевым, не надо захваливать молодежь»

Камила Абдурахманова
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Заслуженный тренер России Алексей Стрепетов рассказал об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Очень приятно, что многие наши молодые футболисты играют в «Локомотиве», но мы отчетливо видим, на каком уровне Пиняев... Ждем большего. Было дифирамбов много, а сейчас мы говорим про Батракова... Да подождите вы мальчишку захваливать. Дайте ему еще «Локомотив» на пьедестал посадить, а то уже его сватают в английские клубы. Сначала ему было не очень много внимания уделено, сейчас о нем пишут, то есть любой соперник будет уделять ему хорошее внимание, будет стараться лишить его мяча. То же самое было с Пиняевым.

Да, одаренный, хороший, но должен быть результат. Результат этой работы был у Галактионова», — заявил Стрепетов «ВсеПроСпорт».

Батраков является воспитанником железнодорожников. В этом сезоне 19-летний хавбек провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Алексей Батраков
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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