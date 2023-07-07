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Сегодня, 17:55

Общее собрание клубов РПЛ пройдет 12 июля

Иван Торопцев
Корреспондент
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Общее собрание клубов РПЛ состоится 12 июля, сообщает пресс-служба лиги.

Заседание пройдет в отеле Hyatt Regency в Москве и начнется в 12.00.

Повестка заседания включает в себя внесение изменений в технический регламент РПЛ, вопросы судейства в лиге, отчет о финансовом плане за сезон-2022/23 и утверждение финансового плана на сезон-2023/24, определение модели распределения доходов и расходов между членами РПЛ, утверждение избирательного регламента и избрание членов правления РПЛ.

Сезон-2023/24 в РПЛ стартует 21 июля. В четверг, 6 июля лига опубликовала расписание первых семи туров предстоящего чемпионата.

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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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11
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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