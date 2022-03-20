Обляков пропустит матч с «Уралом» из-за перебора желтых карточек

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил желтую карточку в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он был предупрежден в первом тайме.

Для Облякова эта желтая карточка стала четвертой в сезоне.

Таким образом, он получит автоматическую дисквалификацию и пропустит матч следующего тура РПЛ. ЦСКА в следующем матче предстоит сыграть с «Уралом».