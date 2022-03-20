ЦСКА — «Рубин»: Кучаев не стал праздновать гол в ворота москвичей

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев отличился в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он чуть сократил отставание казанцев в счете — 1:4.

Хавбек мощно пробил с близкого расстояния в ближний угол. Игорь Акинфеев не смог дотянуться до мяча.

Напомним, что Кучаев перешел в «Рубин» именно из ЦСКА. Так что полузащитник демонстративно не стал праздновать гол в ворота бывшей команды.