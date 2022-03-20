ЦСКА — «Рубин»: Кучаев не стал праздновать гол в ворота москвичей
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев отличился в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Он чуть сократил отставание казанцев в счете — 1:4.
Хавбек мощно пробил с близкого расстояния в ближний угол. Игорь Акинфеев не смог дотянуться до мяча.
Напомним, что Кучаев перешел в «Рубин» именно из ЦСКА. Так что полузащитник демонстративно не стал праздновать гол в ворота бывшей команды.
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|
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|4
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|
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|22
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|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|- : -
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
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|
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Уфа
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|
|
Артем Дзюба
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|
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Ростов
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|
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Спартак
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